Kruisemtaart: fusie van frambozen, marsepein en meringue 29 mei 2018

Zingem en Kruishoutem gaan pas op 1 januari op in Kruisem, maar de nieuwe fusiegemeente heeft na een brood nu ook al een eigen taart. De 'Kruisemtaart' is een initiatief van Brood & Banket in Mahieu in de Passionistenstraat in Kruishoutem. "Als ambachtelijke bakkerij brengen wij regelmatig wat nieuws in ons assortiment", vertellen Stijn Mahieu en Charlotte Verledens. "De fusie bracht ons op het idee om een 'Kruisemtaart' op de markt te brengen. Die bestaat uit een zanddeeg, luchtige vanillecrème, frambozenvulling, marsepein en meringue. Ze is verkrijgbaar voor 4, 6 of 8 personen." Burgemeesters Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut gingen de taart persoonlijk voorproeven. "We hadden geluk, want ze vonden de taart bijzonder lekker", knipoogt het bakkerskoppel. (TVR)