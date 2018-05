Kruisemse CD&V-lijst krijgt verder vorm 09 mei 2018

Zingems schepen Jurgen Haustraete krijgt de derde plaats op de Kruisemse CD&V-lijst toebedeeld. Ook de andere uittredende mandatarissen kennen intussen hun plek op de lijst. Op plaats vier vinden we Kruishoutems schepen en OCMW-voorzitter Bernard baron della Faille d'Huysse terug en op de vijfde plaats staat Zingems tweede schepen Gerrit Depaepe. De zesde plaats is voor schepen Kristof Callens uit Nokere, plaats 7 is voor Zingems schepen Patrick Vermeulen. Achtste op de lijst is schepen Kathelijne Van Betsbrugge uit Ouwegem. Verder op de lijst staan nog Eveline Delbaere, onafhankelijk kandidaat Felix Vermeiren, Luc Vandenabeele, Etienne Poelman en Lut Follens. Eerder werd al bekend gemaakt dat burgemeesters Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut de lijst van CD&V Kruisem zullen trekken. Schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne wordt lijstduwer en Zingems raadslid Marc De Kimpe neemt de voorlaatste plaats op de lijst in. "Met deze groep mensen kunnen we de Kruisemse kiezer tonnen kennis en ervaring aanbieden", zegt voorzitter Kristien Vandermeeren - Van Houtte. "Binnenkort worden ook de namen bekend gemaakt van de nieuwe mensen die op de lijst komen." (TVR)





