Kruisem zet in op autodelen 18 mei 2018

Concreet zullen twee elektrische auto's worden gedeeld. Eén auto zal vanuit Zingem aan de laadpaal aan het gemeentehuis vertrekken en een andere vanuit Kruishoutem, aan de laadpaal op het Nieuw Plein. "De auto's staan ter beschikking van het gemeentepersoneel voor alle dienstverplaatsingen, zowel binnen als buiten de gemeente", laat Kruishoutems schepen Robrecht Bothuyne (CD&V) weten. "Maar buiten de werkuren zullen de auto's ook ter beschikking staan van alle Kruisemnaren." Beide gemeenten hebben een bestek klaar om bij een aanbieder van de deelauto's een raamcontract af te sluiten. Eén auto kost maximaal 6.250 euro per jaar, inclusief verzekeringen en dergelijke. "Naarmate er meer gebruikers zijn, zal de kostprijs ook dalen." Zingem en Kruishoutem starten dit project alvast voor 4 jaar. Daarna zal geëvalueerd worden. "Als het project succesvol is, kan het uitgebreid worden en kunnen de gemeentebesturen de eigen wagens van de hand doen en volledig op deze deelauto's overschakelen. Bedoeling is na de zomer de deelauto's effectief ter beschikking te kunnen stellen. Dan zullen alle inwoners ook informatie krijgen over de praktische modaliteiten en prijzen." In de gemeenteraad van Kruishoutem werd het project alvast zonder tegenstem goedgekeurd. In Zingem wordt het op 24 mei op de gemeenteraad besproken. (TVR)