Kruisem wil betere busverbinding tussen Zingem en Kruishoutem 02 augustus 2018

Fusiegemeente Kruisem wil beter openbaar vervoer tussen Zingem en Kruishoutem en wil daarvoor steun van de Vlaamse overheid. "Nu doet men er 50 minuten over en dat is wraakroepend", zegt schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne.





"De Vlaamse overheid stimuleert fusies en de partij van de minister wil ze zelfs opleggen. Het lijkt me dan ook logisch dat de Vlaamse overheid ook inzake mobiliteit fusiegemeentes een extra steuntje geeft", vindt Bothuyne. Daarom vroeg hij in het parlement een dagelijkse busverbinding tussen Zingem en Kruishoutem. Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet echter weten geen extra steun voor de fusiegemeente te voorzien. "De vraag naar een extra busverbinding moet nog 'bestudeerd en overlegd' worden", klonk zijn antwoord. Volgens de minister is de bereikbaarheid een verantwoordelijkheid van vele partijen, niet enkel van De Lijn. "Dat klopt uiteraard, maar nu is de inbreng van De Lijn nihil", stelt Bothuyne. "Wij nemen alvast onze verantwoordelijkheid en voorzien nog dit najaar de opstart van een deelautosysteem." Burgemeesters Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut willen verder overleg met De Lijn. "Overigens verdienen niet alleen de dorpskernen van Zingem en Kruishoutem een volwaardige busverbinding. Ook een groot bedrijventerrein zoals de Zaubeek zou toch door De Lijn bediend moeten worden. We rekenen erop dat De Lijn en de minister een extra inspanning doen." (TVR)