Kruisem bestaat nog niet, maar wel al rel rond logo BURGEMEESTER SCHRIKT VAN ACTIE PARTIJGENOOT RONNY DE COSTER

20 maart 2018

02u51 0 Zingem Etienne Poelman, CD&V-raadslid in Zingem, veroorzaakt een rel met de verspreiding van verkiezingspropaganda. "Hij maakt misbruik van het gemeentelogo", klaagt Geoffrey Verleyen (Open Vld) aan.

In een brief die in alle Zingemse en Kruishoutemse brievenbussen is gepost, laat CD&V-fractieleider in de Zingemse gemeenteraad Etienne Poelman weten dat hij op de dertiende plaats, dus halfweg, staat van de CD&V-kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bij de brief zit een cadeautje: Poelman liet kleine notitieboekjes drukken met daarop niet alleen zijn gegevens, maar ook het logo van de toekomstige fusiegemeente Kruisem.





Teruggefloten

"Daarmee gaat hij zijn boekje te buiten, dit is misbruik", reageert Geoffrey Verleyen, aanvoerder van de liberale oppositie in de gemeenteraad in Zingem. "Het logo is eigendom van de gemeente. Alleen het gemeentebestuur mag daar gebruik van maken", merkt Veleyen op. "Het is heel kras. Toen wij enkele maanden geleden handtekeningen verzamelden voor een volksraadpleging over de fusie, floot de gemeente ons terug omdat op het enquêteformulier... het logo van de gemeente stond. Dat mocht niet, zo werd ons gezegd. Al de ingezamelde handtekeningen werden ongeldig verklaard. We hebben ons daarbij neergelegd. Maar dat een lid van de meerderheid nu plots wel het logo van de gemeente zou mogen gebruiken, kan natuurlijk niet."





"We hebben geen klacht ingediend en zijn dat ook niet onmiddellijk van plan. Het kwaad is nu eenmaal geschied", zegt Geoffrey Verleyen. Hij heeft het voorval wel aangeklaagd bij de burgemeester en de gemeentesecretaris van Zingem. "En ik wil van hen vernemen wat er hier aan de hand is: heeft het betrokken raadslid op eigen houtje gehandeld of was dat met de goedkeuring van zijn partij?"





Op eigen houtje

Etienne Poelman lijkt zich van geen kwaad bewust. "Ik heb die brief uit eigen beweging verstuurd en ook voor het drukken van die boekjes heb ik het partijbestuur niet aangesproken. Dat hoefde toch niet? Dat ik dat logo niet mocht gebruiken? Ik wist dat niet", reageert Poelman verbaasd.





Burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen) is not amused. "Natùùrlijk mocht dit niet: niemand mag het logo van de gemeente gebruiken zonder de toestemming van het college. We zouden die ook niet kunnen geven. Maar Etienne heeft niets gevraagd. We hebben dus ook niet de kans gehad om het hem te verbieden. Ik wist ook niets van zijn brief, waarin hij al aankondigt dat hij op 13 zal staan. Dat is zelfs nog niet officieel bevestigd. Ik ken Etienne zijn gedrevenheid. Hij heeft dat ongetwijfeld goed bedoeld, maar ik vrees dat hij wat te impulsief is geweest", besluit Hutsebaut.