Koe zakt door vloer in beerput: reddingsactie duurt maar liefst 3 uur Ronny De Coster

10 december 2018

13u41

Zingem Op een boerderij in de Weistraat in Zingem hebben brandweer, een duiker en ook personeel van de technische dienst van de gemeente Zingem maandag urenlang gezwoegd om een koe uit een beerput te redden.

Het dier was op een boerderij langs de Weistraat in Zingem door de stalvloer gezakt en in de beerput terecht gekomen. Een team van de brandweerpost Oudenaarde snelde te hulp, maar stond voor een moeilijke klus: in de stal was er onvoldoende bewegingsruimte om het rund naar boven te tillen.

Daarom werd bijstand gevraagd van personeel van de technische dienst van de gemeente Zingem. De arbeiders van de gemeente beslisten om een sleuf te graven naast de stal. Zo konden ze een gat maken in de beerputkelder en hem leegpompen. Een duiker had de niet zo aangename taak om bij het dier te geraken en het hijsbanden om te doen, zodat een kraan het dier naar buiten kon trekken.

“Het was geen makkelijke opdracht, omdat we ook moesten opletten dat de stalmuur niet zou instorten”, zegt brandweerofficier Geert Derlyn die de opmerkelijke reddingsactie van de koe heeft gecoördineerd.

Na drie uur zwoegen was het onfortuinlijke dier bevrijd. De koe bleek onderkoeld, maar stelt het relatief goed.