Kinderen massaal in pyjama naar school 10 maart 2018

02u49 0

Heel wat scholen uit onze regio namen gisteren deel aan de pyjamadag van Bednet. Met de actie willen ze langdurig zieke kinderen en jongeren, die niet naar school kunnen, een hart onder de riem steken. In de Kruishoutemse gemeenteschool 'De Weide Wereld' in de Passionistenstraat trokken nagenoeg alle leerlingen én leerkrachten in pyjama naar school. Er werd niet enkel les gegeven, maar ook geoefend voor de circusvoorstellingen van eind april in samenwerking met Circus Picolini. "Een deel van de opbrengst zal trouwens aan Bednet geschonken worden", kondigt directeur Peter Berlamont aan. "Het initiatief dat ervoor zorgt dat zieke kinderen via een computersysteem de lessen op school kunnen blijven volgen, is dan ook heel waardevol." De leerlingen van vrije basisschool 'De Regenboog' in Zingem trokken dan weer in pyjama naar de slaapwinkel Sleep Life, waar ze tips kregen over gezond slapen. "We weten nu, dat we beter niet op onze buik, maar wel op onze rug of zij moeten slapen", zegt Jacques Dhondt, directeur van de school. De kinderen kregen ook uitleg over de manier waarop Bednet werkt. (DCRB/TVR)