Kermistweedaagse bij Bassie 28 april 2018

Ter gelegenheid van de aprilkermis pakt Bassie, alias Rik Vandenhove, in cafe 't Paradijs, aan de Dorpsstraat 11 in Zingem, uit met een gratis feesttweedaagse. Vandaag, zaterdag 28 april, is er vanaf 20 uur een Boksauto-party met muziek gebracht door dj Serge en morgen, zondag 29 april, staat er om 20.30 uur een optreden van charmezanger Jason Bradley op het programma. (MAN)