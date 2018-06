Kenisha aan de haal met hoofdprijs van Fluitjesworp 06 juni 2018

De hoofdprijs van de Fluitjesworp in Ouwegem kwam die jaar in de handen van Kenisha Dhondt terecht.





"Wij stonden voor het huis van mijn opa de snoepjes te grijpen die Marc De Bel en Sofie Vanrafelghem in de menigte gooiden en tot mijn grote verbazing heb ik het fluitje met de hoofdprijs van 125 euro cash gevangen", vertelt Kenisha.











