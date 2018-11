Katrien De Wambersie keizerin en Christian Depaepe keizer bij “De Vrije Bosvink” Ouwegem André Marlier

28 november 2018

15u53

André Marlier

In lokaal De Welkom bij Annemie en Katrien huldigde de koninklijke maatschappij “De Vrije Bosvink “ onlangs haar meest verdienstelijke leden. Clubkampioen, met vink “Honoloeloe”, werd Danny De Bock en die kreeg Daniel Dhondt als 2e kampioen aan zijn zijde. Wie driemaal na elkaar het koningsschap op zijn naam schrijft wordt keizer en dit jaar was er een unicum: Katrien De Wambersie werd keizerin met “Pootje” en clubsecretaris Christian Depaepe keizer met vink “Rinus”. Voor wat het klassement per liefhebber betreft haalde Luc Cozijns het van Danny Benoot en Rafaël Van Den Driessche bij deze 40 leden tellende maatschappij .