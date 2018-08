Kartel Vld/N-VA/Plus wil meerderheid breken CD&V SPEELT ERVARING UIT, VLD/N-VA/PLUS GAAT VOOR VERNIEUWING RONNY DE COSTER

20 augustus 2018

02u38 0 Zingem Bestuurt de CD&V die nu in Zingem en Kruishoutem de plak zwaait, ook de fusiegemeente Kruisem? Of grijpt het nieuwe kartel Vld/N-VA/Plus de macht? Wordt met andere woorden Kruishoutemnaar Joop Verzele burgemeester of doet Geoffrey Verleyen uit Zingem de sjerp om?

"Met twee burgemeesters, een volksvertegenwoordiger/schepen, 6 schepenen en 6 gemeenteraadsleden hebben wij alvast veel kennis en ervaring in huis. Tegelijk maken we werk van vernieuwing, met maar liefst 10 nieuwe kandidaten. Nieuwe en jonge kandidaten uit elke hoek van de gemeente zorgen ervoor dat we een bijzonder sterke lijst hebben om mee naar de kiezer te trekken in oktober', vertelt CD&V-voorzitter. Kristien Van der Meeren- Van Houtte.





Uit elke deelgemeente

"Uniek voor Kruisem is dat onze lijst kandidaten omvat uit elke deelgemeente. Onze 25 kandidaten zijn netjes gespreid over deze kernen en kunnen zo de hele bevolking vertegenwoordigen", pikken de burgemeesters en lijsttrekkers Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut in.





De lijst: Joop Verzele, Kathleen Hutsebaut, Jurgen Haustraete, Baron Bernard della faille, Kristof Callens, Patrick Vermeulen, Kathelijne Van Betsbrugge, Eveline Delbaere, Felix Vermeiren, Luc Vandenabeele, Etienne Poelman, Lut Follens, Saartje Crombeecke, Barbara Dewaele, Julie Seys, Jeanne De Potter, Filip De Poortere, Sharon Van Lierde, Laura Polfliet, Mariksa Nachtergaele, Achiel De Coninck, Sofie Bauters, Marc De Kimpe en Robrecht Bothuyne.





Ook N-VA en Open Vld hebben hun puzzel klaar. Zij leveren in het kartel Vld/N-VA/Plus elk 11 kandidaten, aangevuld met 3 onafhankelijken. Hier valt vooral de verjonging op. Vaste waarden als Dirk Otte, André De Wulf, Henri Verschueren maken plaats voor nieuwkomers. We hebben sterk ingezet op politieke vernieuwing en verjonging, niet alleen om de lijst te vervolledigen maar ook op verkiesbare plaatsen", zegt lijsttrekker Geoffrey Verleyen (Open Vld).





"Onze samenwerking, versterkt met onafhankelijke Kruisemnaren, moet de politieke motor van de verandering worden. Onze ambitie? Een meerderheid vormen en besturen, zegt Verleyen, die kandidaat-burgemeester is.





Derde speler

Valerie Snoeck staat tweede. Dan volgen Filip Geysens, Jan Herman, Piet Dhont, Tilde Vandenbroucke, Rita De Vuyst, An Deroose, Antony Coolsaet, Bram Oosterlinck, Carlito Verleyen, Dieter Van Malderghem, Barbara Parent, Steven Vancoppenolle, Claudine Vandnehoeve, Bea Merchiers, Rita Penninck, Kelly Depoortere, Martine Lateur, Johan Van Autreve, Vicky Van Den Haute, Gilbert Ghyselinck, Liliane Viaene, Jos De Seranno en Rik "Bassie" Vandenhove. Nieuw is natuurlijk ook dat er deze keer een derde speler in het spel is, want eerder maakte ook al Groen&Co Kruisem bekend dat het met een volledige lijst naar de verkiezingen trekt.