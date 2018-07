Kartel Open Vld-N-VA zit zonder lijsttrekker nu Dirk Otte stopt LIBERAAL KRIJGT TWEEDE PLAATS OP PROVINCIELIJST NIET RONNY DE COSTER

06 juli 2018

02u30 0 Zingem Dirk Otte stopt met de politiek. De Zingemse liberaal krijgt niet de tweede plaats op de provincielijst. "Ik zet ook een punt achter de gemeentepolitiek", zegt Otte. Zo zit het kartel Open Vld-N-VA plots zonder lijsttrekker.

Eeder raakte al bekend, dat Vera De Merlier uit Oudenaarde liberaal lijsttrekker wordt voor het arrondissement Oudenaarde. Zingemnaar Dirk Otte wou als tweede op die lijst, maar dat zou betekenen, dat de hoogste twee plaatsen worden ingenomen door een kandidaat uit de regio Oudenaarde. Die 'geografische scheeftrekking' wil de partijleiding niet.





"Dan is het voor mij einde verhaal", reageert Dirk Otte na verschillende vergaderingen waarin onder anderen minister van staat Herman De Croo probeerde te bemiddelen. "Ik neem die beslissing niet impulsief. Ik heb hier een paar weken over gepiekerd. Maar ik ben realistisch: door de halvering van het aantal provinciale mandaten tot 36 verwacht ik dat we vanuit ons arrondissement twee tot drie liberale verkozenen zullen hebben: Vera De Merlier, die terecht lijsttrekker is en de populaire Ninoofse burgemeester Tania De Jonge. In het best geval levert lijstduwer Herman De Croo de derde stoel. En ik weet dat hij niet zal zetelen, maar ik heb geen zin om op een niet-verkiesbare plaats te gaan staan", motiveert Otte waarom hij afhaakt.





Zijn beslissing heeft ook wel verregaande gevolgen voor de gemeentepolitiek in Zingem en buurgemeente Kruishoutem, waarmee het fusioneert tot Kruisem. De liberalen gaan er naar de verkiezingen in een kartel met de N-VA. Dirk Otte zou dat kartel leiden. "Ook dat gaat nu niet meer door, want ik trek me ook op gemeentelijk vlak terug. Ik vind niet dat ik 'een beetje' kan stoppen met de actieve politiek. Het is alles of niets", bedenkt Otte. Hij zat 24 jaar in de provincie- en 22 jaar in de gemeenteraad.





Geen slaande deuren

Hoewel onenigheid over de lijstvorming de aanleiding is, benadrukt Otte dat hij niet met slaande deuren vertrekt. "Ik blijf achter de schermen meewerken. Zo blijf ik regiovoorzitter Aalst-Oudenaarde en blijf ik ook in het Zingemse bestuur actief. Ik ga het nu wat rustiger aan doen. Ach, de fusie van de gemeenten Zingem en Kruishoutem is misschien wel een goede gelegenheid om de jongeren in het nieuwe Kruisem hun kansen te laten grijpen. Ik ben zestig en ga nu meer van het leven genieten in plaats van van de ene vergadering naar de andere te hollen."





Geoffrey Verleyen?

Blijft de vraag wie lijsttrekker wordt van het kartel Open Vld en N-VA





"Het is nog niet beslist", zegt Geoffrey Verleyen, woordvoerder van de partij en ook de man naar wie iedereen kijkt. "We steken hierover binnenkort de koppen bij elkaar en kunnen pas daarna de knoop doorhakken."





