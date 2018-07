Kartel laat Verleyen op sjerp jagen LIJST OPEN VLD/N-VA/PLUS DUIDT NIEUWE KOPMAN AAN THOMAS VANDEWALLE

23 juli 2018

02u30 0 Zingem De lijst van het nieuwe kartel van Open Vld, N-VA en onafhankelijken in fusiegemeente Kruisem zal door Geoffrey Verleyen getrokken worden. Cafébaas Rik 'Bassie' Vandenhove (52) wordt lijstduwer. "We gaan voluit voor de sjerp", klinkt het vol ambitie.

Normaal zou Dirk Otte de lijst trekken, maar hij gaf er de brui aan omdat hij de tweede plaats op de provincielijst niet kreeg. En dus moest het kartel op zoek naar een nieuwe kopman. Dat wordt nu niet geheel onverwacht Open Vld'er Geoffrey Verleyen (35) uit Zingem, die vol ambitie voor de sjerp gaat.





Verleyen nam in 2012 voor het eerst deel aan de lokale verkiezingen voor de liberale fractie, en werd toen verkozen tot gemeenteraadslid. "Opkomen is voor mij een natuurlijke keuze", zegt Verleyen, die al ruim tien jaar voor het gemeentebestuur van Merelbeke werkt, als personeelsverantwoordelijke. "Met ons team willen we het verschil maken. Voor de Kruisemnaren, met de Kruisemnaren. We willen bijdragen aan het welzijn van onze gemeente. Onze focus ligt op een modern bestuur en innoverende dienstverlening, op maat van elke inwoner."





Kansen voor jong talent

Eén van de uitgangspunten van het kartel is dat jonge mensen voldoende kansen moeten krijgen om aan politiek te doen. Daarom gaat de tweede plaats op de lijst ook naar een jonge kandidate: de 27-jarige Valerie Snoeck (N-VA) uit Ouwegem. Ze is een nieuwkomer in de politiek, maar wel een bekend gezicht in de gemeente. Zowel haar grootvader als moeder waren politiek actief als schepen en gemeenteraadslid. Zelf was Valerie vroeger ook actief binnen de lokale jeugdwerking, zoals de gemeentelijke speelpleinwerking. De top vier van de kartellijst wordt vervolledigd door de huidige fractieleiders in Kruishoutem. Filip Geysens (Open Vld), opvoeder-groepschef in Heynsdaele in Ronse, staat op nummer drie. Jan Herman (N-VA), zelfstandig apotheker in Kruishoutem, kreeg de vierde plaats.





'Bassie' duwt

Rik 'Bassie' Vandenhove (52) zal de kartellijst duwen. Bij de oprichting van de lokale N-VA-afdeling in 2012 stond hij nog op kop. Hij is in Zingem en omstreken vooral bekend als uitbater van dorpscafé 't Paradijs, en organisator van verschillende evenementen. "Maar ik heb ook een band met Kruishoutem, waar ik jaren geleden gewerkt heb als bakker aan de Marolle", klinkt het. Bassie wordt bijgestaan door vice-lijstduwer Jos De Seranno (66) uit Wannegem-Lede. Hij is momenteel OCMW-raadslid voor Open Vld Kruishoutem, maar heeft ook een band met deelgemeente Huise, waar hij geboren en getogen is.