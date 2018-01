Kapperszaak doelwit van brandstichters MOLOTOVCOCKTAIL BESCHADIGD VOORDEUR EN -GEVEL RONNY DE COSTER

22 januari 2018

02u37 0 Zingem Aan de Heirweg in Zingem is in de nacht van zaterdag op zondag een brandstichter aan het werk geweest. De dader of daders gooide(n) een molotovcocktail tegen de ruit van het kapsalon. "Gelukkig heeft het glas het niet begeven en zijn alleen de voordeur en gevel beschadigd. Maar kennelijk was het wel de bedoeling dat die brandbom hier binnen kwam", vertelt de onthutste kapper.

Diego Mahieur ontdekte pas gisterenochtend dat er de nacht voordien brand was gesticht aan de voordeur van het kapsalon bij zijn woning aan de Heirweg in Zingem, op de grens met Heurne. "Er hing een doordringende mazoutgeur in huis. Ik ben gaan zoeken van waar die kwam. Dat bleek het kapsalon te zijn. Eén van de twee vogeltjes die ik daar in een kooitje heb, was zelfs van zijn stokken gevallen", vertelt Diego Mahieur.





De kapper was pas echt geschrokken toen hij de voordeur van de zaak opende. "Die was helemaal zwartgeblakerd. Op de grond lagen de scherven van een bierflesje. Het labo van het parket is hier geweest en kwam tot de bevinding dat het gaat om een bierflesje dat de brandstichters hebben gebruikt om een molotovcocktail van te maken. Ze hadden er mazout ingegoten en er een lont in gestopt. De brandbom hebben ze dan tegen de ruit van de voordeur gegooid. Gelukkig heeft het glas het niet begeven en is de brandbom daardoor niet binnen geraakt", vertelt de kapper onthutst.





De aanslag gebeurde vermoedelijk zaterdagavond tussen 22 en 22.30 uur. "We waren op dat moment niet thuis. De buur, wiens woning tegen die van ons is gebouwd, heeft rond die tijd een klap gehoord, maar hechtte daar toen niet veel belang aan. Vermoedelijk was dat het lawaai van de molotovcocktail die tegen de deur is gegooid", aldus Mahieur.





Zaak geviseerd?

"Ik heb er geen idee van wie mij naar het leven staat, maar dit is wel heel hard schrikken. Het is wel opmerkelijk dat de daders de deur aan het kapsalon hebben gekozen. Die ligt dichter bij de straat, waardoor ze toch een groter risico liepen om betrapt te worden. Het lijkt erop te wijzen dat de brandstichters het op de zaak hadden gemunt. Maar wij wonen ook hier. Gelukkig waren we niet thuis en is het ook gebleven bij een mislukte poging. Ik mag er niet aan denken dat mijn twee kinderen hier sliepen en die brandbom wél was binnen geraakt", vertelt de kapper.





Beveiliging

"Mijn kinderen kunnen hier niet meer overnachten. Dat risico durf ik niet te nemen. Zelf zal ik voortaan beneden slapen. Ik laat ook een alarminstallatie en bewakingscamera's plaatsen om mijn huis te beveiligen", besluit de zwaar aangeslagen kapper.