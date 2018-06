Jules geeft een feestje voor de 'instappertjes' in De Bosrank 22 juni 2018

In de Gemeentelijke Basisschool De Bosrank in Zingem vond een feest plaats voor de 'instappertjes', de kindjes die net 2,5 jaar zijn geworden en die dus klaar zijn om in september naar de eerste kleuterklas te gaan. Samen met hun gezin genoten ze van spelletjes met Jules, het bekende en heel geliefde vriendje van elke peuter.





Poppentheater, springkasteel, een zoektocht, eendjes vissen, grime stonden in De Bosrank op het programma.





"Het mooie weer, de ontspannen sfeer en de lekkere sangria zorgden ervoor dat iedereen een leuke namiddag had", zegt juf Femke van de instapklas.





(DCRB)