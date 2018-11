Jozef speelt 70 jaar trompet en Maria is 50 jaar bestuurslid bij Harmonie Sint-Cecilia in Zingem Ronny De Coster

27 november 2018

18u13 3 Zingem Op het jaarlijkse ledenfeest van de Harmonie Sint-Cecilia Zingem is Jozef Dockers gehuldigd, omdat hij maar liefst 70 jaar actief is bij de muziekmaatschappij. Jozef, die bankier op rust is, speelt trompet.

Voor zijn jarenlange trouw kreeg Jozef niet alleen een medaille, maar ook een fles champagne. “Jozef is een vaste waarde binnen onze vereniging. Sinds ik voorzitter ben, heeft hij quasi nooit één uitstap ter gelegenheid van een kermis gemist”, zegt Gerrit Depaepe.

“Jozef neemt de verantwoordelijkheid over wat gespeeld wordt tijdens de wandelconcerten doorheen de straten en op de pleinen. Wat hem zo uitzonderlijk maakt, is de ludieke manier waarop hij autoriteit uitstraalt: bij het fluitsignaal weet elke muzikant wat hij of zij moet doen. Dit is niet vanzelfsprekend in een groep van veertig personen. Op hem kan onze harmonie altijd onvoorwaardelijk rekenen. Jozef is ook onnavolgbaar in zijn eigenste spreuken en altijd een vat vol levenswijsheden”, zegt de voorzitter van de muziekmaatschappij.

50 jaar bestuurslid

Marie Torck werd bij Harmonie Sint-Cecilia Zingem in de bloemetjes gezet, omdat zij al meer dan vijftig jaar bestuurslid is. “Marie is zelf geen muzikante, maar de oud-schooldirectrice is heel geëngageerd in onze muziekmaatschappij en ook in andere verenigingen”, weet Gerrit Depaepe.

Hij had tenslotte ook nog felicitaties voor Hermien Van Ceulebroeck. Zij speelt al meer dan tien jaar sax tenor bij de harmonie.