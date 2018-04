IQ XL-team wint quizavond met 25 teams in De Griffel 18 april 2018

Jong CD&V Zingem mocht 25 teams begroeten voor haar 'So you think you can quiz?'-avond in De Griffel. Stefanie Heyse zorgde voor de presentatie en Gerrit Depaepe deed de proclamatie. Laureaat werd het 'IQ XL-team' uit Oudenaarde bestaande uit Johan Ronsse, Liesbeth Vanderstraeten, Elizabeth Hantson, Kristof Wieme en Thomas Hoebeke. Ze haalden het van 'Pietboef Mipus Mipus' uit Zingem dat aantrad met Lucas Levrau, Sam Vander Vennet, Karel Ardaen, Leonard Dewaele en Niels Verheuen. De derde plaats was eveneens voor een lokaal team met 'Onze beste speler is weeral van wacht' onder leiding van Koen Lapage.





(MAN)