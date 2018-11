IN PRIMEUR - Dit worden de schepenen en hun bevoegdheden in de nieuwe gemeente Kruisem Ronny De Coster

28 november 2018

21u45

Bron: Eigen berichtgeving 5 Zingem De knopen zijn doorgehakt: de acht schepenen waarmee burgemeester Joop Verzele de nieuwe gemeente Kruisem zal besturen, zijn gekend en weten wat hun bevoegdheden worden. Nogal wat schepenbevoegdheden worden in jaren gedeeld.

Joop Verzele neemt als burgemeester personeelszaken, algemeen beleid, burgerlijke stand/bevolking en veiligheid (brandweer en politie)voor zijn rekening. Verzele zal ook de gemeenteraad voorzitten.

Kruishoutemnaar Robrecht Bothuyne wordt in Kruisem eerste schepen. Bothuyne krijgt grote schepenposten: openbare werken en partrimonium, sport en lokale economie.

Onderwijs, kinderopvang en gezondheidszorg worden het domein van Kathleen Hutsebaut, die in de aflopende legislatuur in Zingem nog burgemeester is. In de laatste vier jaar neemt ze er ook seniorenzaken bij.

Zingemnaar Gerrit Depaepe wordt als derde schepen bevoegd voor jeugd, cultuur, kunstonderwijs, erfgoed, bibliotheek en (de eerste twee jaar) ontwikkelingssamenwerking.

Jurgen Haustraete, die nu ook al in Zingem de financiën, het verkeer en de mobiliteit, land en tuinbouw op zich neemt, doet dat ook in het nieuwe bestuur. Hij wordt vierde schepen.

Kristof Callens, nu al schepen voor leefmilieu in Kruishoutem, neemt ook die post waar in Kruisem, ook dierenwelzijn, klimaat en energie, digitalisering zijn voor Callens. De eerste twee jaar doet hij ook communicatie en city-marketing en toerisme en de laatste vier jaar van de legislatuur valt feestelijkheden onder zijn bevoegdheid.

Gedeeld schepenambt

Het zesde schepenambt wordt in Kruisem een gedeelde post. Dat raakte eerder al in Het Laatste Nieuws bekend. Achiel De Coninck wordt in de eerste twee jaar bevoegd voor gelijke kansen en gehandicaptenbeleid, religieuze aangelegenheden en begraafplaatsen en ook feestelijkheden.

Daarna geeft hij zijn portefeuille van schepen door aan Sofie Bauters. Zij ontfermt zich dan over de posten digitalisering en communicatie, city-marketing en toerisme, gelijke kansen en gehandicaptenbeleid, ontwikkelingssamenwerking en werk.

Bernard della Faille d’Huysse wordt zevende schepen en voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Zijn bevoegdheden worden woonbeleid en sociale huisvesting, ruimtelijke planning, vergunningsbeleid, (de eerste twee jaar) werk en (de laatste vier jaar) religieuze aangelegenheden en begraafplaatsen.

2 januari installatie

De installatie van de gemeenteraad in Kruisem gebeurt op 2 januari om 20 uur in het gemeentehuis van Kruishoutem.