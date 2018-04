Huisvuilzakken verdwijnen in Kruisem RECYLAGEPARK KRUISHOUTEM WORDT HOOFDPARK FUSIEGEMEENTE THOMAS VANDEWALLE

18 april 2018

02u51 0 Zingem De huisvuilzakken worden in de nieuwe fusiegemeente Kruisem vervangen door afvalcontainers en de ophaling zal tweewekelijks gebeuren. Het recyclagepark van Kruishoutem wordt dan weer het hoofdpark. In Zingem zal men enkel nog terecht kunnen met de gratis fracties en groenafval.

De fusie van Zingem en Kruishoutem tot Kruisem zorgt ervoor dat ook een nieuw afvalbeleid moet uitgewerkt worden. Belangrijkste wijziging voor de Kruishoutemnaren is dat de huisvuilzakken zullen verdwijnen. Afvalcontainers zullen er hun intrede maken en er zal gewerkt worden met het Diftar-systeem, dat momenteel in Zingem al wordt toegepast. "Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Ieders afval zal worden gewogen", legt milieuschepen Kristof Callens (CD&V) uit. "Op basis van de aangeboden hoeveelheid ontvangen inwoners tweemaal per jaar een factuur." De ophaling van het huisvuil zal ook maar tweewekelijks meer gebeuren. Nu is dat nog elke week. "Veel mensen zijn bang voor stank, maar dat is niet nodig. De containers sluiten goed en houden geurtjes tegen."





Hoofdpark

Het containerpark in Kruishoutem zal na de fusie het hoofdpark worden, waar men met alle soorten afval terecht kan. "Een logische keuze. Ons containerpark is veel groter en volledig uitgerust met onder andere twee weegbruggen. Er moeten dus geen extra investeringen gebeuren", motiveert de schepen. "Op ons containerpark is het Diftar-systeem trouwens al enkele jaren in voege. Vroeger hoorden we bij de slechtste leerlingen van de klas. Sinds de invoering van het systeem, sorteert iedereen veel meer zoals het hoort." In het recylclagepark in Zingem zal men na de fusie enkel nog terecht kunnen met de gratis fracties én groenafval. Voor het wegen van dat groenafval zal er een weegbrug geïnstalleerd worden. Tot slot komen er op het openbaar domein ook extra textielcontainers en glasbollen.





Oppositiepartijen Open Vld en N-VA wilden maandagavond tijdens de gemeenteraad in Kruishoutem weten of het nieuwe afvalbeleid duurder of goedkoper wordt voor de inwoners van zowel Zingem als Kruishoutem. "In Zingem kent men 30 gratis toegangsbeurten per gezin toe tot het niet- betalende gedeelte van het gemeentelijk containerpark. Blijft dit behouden en uitgebreid naar de fusiegemeente", aldus Filip Geysens (Open Vld). "En hoeveel zullen Kruishoutemnaren meer betalen voor de huisvuilophaling." Schepen Callens liet weten dat de huisvuilophaling ongeveer even duur zal blijven. "Maar de tarieven liggen nog niet vast. Ook wat de 30 beurten betreft, is nog niets beslist. Die keuzes zullen moeten genomen worden door het nieuwe bestuur."