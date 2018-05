Honderden gretige handen op Fluitjesfeesten 28 mei 2018

Dertien reuzen uit de de Vlaamse Ardennen waren gisteren van de partij op de Ouwegemse Fluitjesfeesten. Dé apotheose van de kermis in de Zingemse deelgemeente was ook nu weer de Fluitjesworp. Die gebeurde voor de eerste keer niet vanuit een koets maar vanuit een oldtimer. "Eigenlijk is dat veiliger dan een paardenkoets en ik ben ook dol op oude wagens", bedacht Belgiës bekendste biersommelier Sofie Vanrafelghem, die samen met de hulp van jeugdschrijver Marc De Bel de duizenden fluitjes naar de massa toeschouwers mocht gooien. "We blikken terug op een opeditie. Zaterdag heeft de hitte wel wat lopers thuis gehouden, maar onze trappistenloop lokte uiteindelijk toch wel en vierhonderdtal deelnemers, zegt Peter Delahaeye van het feestcomité d'Ouwegemse Fluistjesfeesten. (DCRB)