Het beste van twee werelden: sommelier pakt uit met 'biergin' 06 februari 2018

02u30 0 Zingem Wie van gin houdt, en al eens graag een biertje drinkt ook, hoeft voortaan niet meer te kiezen. De Brugse biersommelier Sofie Vanrafelghem lanceert 'Hoppiness', een gin op basis van bier. Ze sloeg hiervoor de handen in elkaar met Alain Senechal, bekend van de Oosteke Brouwers in Gavere.

Vanrafelghem organiseert sinds 2011 brouwdagen, waarmee ze vrouwen warm wilde maken voor de bierwereld. Dames kregen op die dagen de kans om zelf een bier te brouwen: het Eva-bier. Vanrafelghem ging met dat bier aan de slag om Hoppiness te maken. Het bier werd twee keer gedistilleerd om de alcohol eruit te winnen.





Fruitigheid

"Telkens op een lage temperatuur om de kenmerkende fruitigheid van het bier zo goed mogelijk te behouden in de smaak. Om de link met het oorspronkelijke bier nog sterker te maken, heb ik een extra distillaat gemaakt op basis van pellets van de Amerikaanse hopsoort Cascade. De beide distillaten heb ik daarna aan de basisgin toegevoegd." Vanrafelghem wil met de gin ook gindrinkers 'warm' maken voor bier. De creatie is voorlopig enkel maar te krijgen bij de West-Vlaamse bierhalle Deconinck in Vichte, en er werden maar 1200 flessen van gedistilleerd. (JME)