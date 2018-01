Handelaars betalen voor beperking parkeerduur 02u42 0

Drie handelaars langs de Nederzwalmsesteenweg in Zingem betalen samen jaarlijks 3.600 euro aan de gemeente voor twintig parkeerplaatsen op het te vernieuwen parkeerterrein aan het kruispunt met de Toekomstraat. Op het 2.436 vierkante meter grote parkeerterrein zullen na de herinrichting in totaal ongeveer 85 auto's kunnen staan. Om te garanderen dat bezoekers van de omliggende winkels vlot hun auto kwijt kunnen, voert de gemeente een blauwe zone in van aan het huis nummer 21 tot aan het kruispunt met de Strijpstraat. Daar zullen auto's tussen 9 en 18 uur maximaal dertig minuten mogen parkeren. De maatregel komt er op vraag van de handelaars, die bereid bleken om er ook iets voor te betalen.





Door de regeling recupereert de gemeente een deel van de jaarlijkse erfpachtvergoeding van 10.000 euro die ze betaalt aan de eigenaar van de grond. (DCRB)