Groen&Co wil niet dat burgemeester de gemeenteraad voorzit en vraagt dat Klimaat en Participatie schepenbevoegdheden worden

27 november 2018

22u40

De oppositiefractie Groen&Co, die na de jaarwisseling met drie raadsleden haar intrede doet in de gemeenteraad van Kruisem, wil niet dat de burgemeester de voorzitter wordt van die vergadering. Bovendien vragen de nieuwkomers in de raad dat Klimaat en Participatie schepenbevoegdheden worden.

Op 14 oktober behaalde de nieuwe partij Groen&Co uit het niets 3 zetels in de gemeenteraad van Kruisem. De nieuwe raadsleden Peter Depauw, Vanessa Badisco en Martje Verbeeck lanceren al vòòr de installatie van het nieuwe bestuur het voorstel dat de burgemeester niet de voorzitter wordt van de gemeenteraad.

Onafhankelijke voorzitter

“Een meer onafhankelijke voorzitter is de beste garantie op een goede werking van de gemeenteraad: een raadslid die geen burgemeester of schepen is, moet de vergaderingen leiden. Een burgemeester functioneert gewoon beter wanneer die zijn handen vrij heeft en zich volledig kan richten op het dagelijks besturen van de gemeente. Wij zien bij zowel meerderheid als oppositie enkele raadsleden die dit zeer goed zouden doen”, zegt Groen&Co.

Twee nieuwe schepenbevoegdheden

De partij wil ook twee schepenbevoegdheden in het leven roepen. “Een schepen voor Participatie zorgt er samen met een ondersteunende ambtenaar voor dat er echt werk wordt gemaakt van inspraak in Kruisem. En ook Klimaat moet een afzonderlijke bevoegdheid worden. Dit thema krijgt niet steeds de aandacht die het verdient. Door hier een volwaardige bevoegdheid van te maken, krijgt het nieuwe bestuur hier meer dynamiek in”, zo stelt Groen&Co voor.