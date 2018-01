Groen&Co wil met volle kandidatenlijst naar kiezer 03u04 0 Foto Ronny De Coster De kerngroep van Groen&Co zal aangevuld worden met onafhankelijke kandidaten.

Ook Groen trekt op 14 oktober met een eigen lijst naar de kiezer in fusiegemeente Kruisem.





"Na een enthousiaste start in oktober zijn we goed en wel vertrokken om in het nieuwe Kruisem een rol te gaan spelen. De groep is sterk uitgebreid en er zit dynamiek in. Het is zeker onze ambitie om met een volle kandidatenlijst aan de verkiezingen deel te nemen", zegt voorzitter Peter Depauw.





"Groen&Co" wordt de naam van de nieuwe politieke fractie. "&Co wijst erop, dat er ook een aantal onafhankelijken bij ons aansluiten.We trekken binnenkort ook het inhoudelijk programma op gang, ons toekomstplan voor Kruisem. Voor een aantal thema's gaan we te rade bij de lokale betrokkenen en experten. Voor andere thema's nodigen we gewoon alle inwoners uit om samen na te denken. We steken op vrijdag 2 februari van wal met een groen thema: Natuur en Milieu. En ook het verenigingsleven hebben we al opgeroepen om met ons in dialoog te gaan. Naast hun bezorgdheden willen we vooral hun ideeën kennen, maar ook de initiatieven die andere verenigingen kunnen inspireren", zegt Depauw.





Hij nodigt geïnteresseerden meteen uit naar de nieuwjaarshappening van zijn nieuwe politieke beweging. Die vindt volgende zaterdag om 15 uur plaats in de Reutelstraat 10 in Wannegem-Lede. (DCRB)