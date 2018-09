Groen&Co lanceert thuiswerkdag met 50 plaatsen Ronny De Coster

14u35 0 Zingem De nieuwe partij Groen&Co lanceert met de actie ‘KruisemWerkt’ de eerste gemeentelijke thuiswerkdag in Zingem en Kruishoutem. “We zetten hiermee in op een vernieuwde lokale economie en de mogelijkheid om te werken in eigen dorp” motiveert Peter Depauw het initiatief.

Donderdag 20 september is Nationale Thuiswerkdag. Die kadert in de week van de Mobiliteit. “We voorzien die dag in Kruisem op zes verschillende locaties vijftig plaatsen waar van “thuis” uit gewerkt kan worden. Gastvrouwen en gastheren zetten hun deuren open voor wie wil werken in eigen dorp. Iedereen kan er aan de slag. Met deze actie willen we de inwoners van Kruisem de vele voordelen van thuiswerken laten ervaren: geen filestress, hogere efficiëntie en een serieuze tijdsbesparing. Lokaal werken draagt bij aan de lokale economie, de mobiliteitsproblematiek en het milieu”, motiveert Peter Depauw van Groen&Co Kruisem het initiatief.

Ook lokale middenstand doet mee

“De lokale middenstand sprong graag op de kar. Brasserie Clementine en de Lozer Lodge doen bijvoorbeeld mee. Zij beschikken over de perfecte accommodatie om mensen op een kwalitatieve manier te laten thuiswerken in de vorm van een vergader- of seminarielokaal. Ook het kantoor Artemis Milieu (in het oud stationsgebouw van Zingem) biedt vijf uiterst geschikte werkplekken aan. Wie weet komt er in Kruisem op een dag wel een echte co-workingspace van de grond”, bedenkt Depauw.

Om deel te nemen aan deze thuiswerkdag, schrijf je je in op http://www.groenencokruisem.be/in-actie/kruisem-werkt. Alle locaties, aanwezige faciliteiten en verdere details zijn terug te vinden op de website.