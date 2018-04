Glascontainers puilen uit: 9.850 euro boete voor ophaler 18 april 2018

De firma die verantwoordelijk is voor het leegmaken van de glascontainers, heeft van de gemeente een boete van 9.850 euro gekregen. De voorbije weken puilden de glasbollen geregeld uit, doordat de ophaling te laat gebeurde. En dat zette sommigen aan om glas naast de afvalbakken achter te laten. "De zones rond de glasbollen worden bovendien niet altijd netjes opgekuist en de bollen worden onvoldoende schoongemaakt. Ook in andere gemeenten binnen onze afvalintercommunale I.VL.A. doen die problemen zich voor. We kunnen niet zomaar van dienstverlener veranderen, maar hebben de firma al twee keer in gebreke gesteld en intussen ook beboet", zegt de burgemeester Kathleen Hutsebaut.





(DCRB)