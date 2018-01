Gemeenteraad in het dialect 02u51 0

2018 is het jaar van het Zingems dialect. Op geregelde tijdstippen worden activiteiten georganiseerd in het Zingems dialect. Op 22 februari om 20 uur vindt zelfs een gemeenteraad plaats in het Zingems dialect.





De vergadering van de raadsleden moet zo een ludiek tintje krijgen.





(DCRB)