Gemeenten organiseren samen amusante zoektocht naar monitoren 16 februari 2018

Zingem





In de aanloop naar de gemeentefusie van Kruishoutem en Zingem tot Kruisem, zoeken ook de speelpleinwerking van de twee gemeenten toenadering tot elkaar. Ze organiseren volgende zaterdag samen een speels infomoment in hun zoektocht naar nieuwe monitoren.





Speelpleinwerking Eilaba in Kruishoutem en speelpleinwerking 't Fluitje in Zingem nodigen hiervoor alle jongeren (geboortejaar 2002 en ouder) uit voor een infomoment in een speels kleedje. Door middel van een ouderwets maar nog altijd populaire Cluedo-spel, komen deelnemers alles te weten over de werking van beide speelpleinen. "Er zijn tal van redenen waarom iemand op een speelplein zou willen staan: je wil je niet vervelen en tegelijk plezier maken en een centje bijverdienen. Of je wil iets doen dat goed zal staan op je cv", bedenkt de Zingemse jeugdschepen Gerrit Depaepe. "Eenmaal ik een beetje was ingeburgerd op het speelplein had ik de zomer van mijn leven", getuigt Tim Verschueren die intussen al zes zomers op rij als animator op het plein staat. "Je kan je nog eens helemaal uitleven zonder je te moeten schamen voor anderen en het mooiste van allemaal: je bezorgt al die lieve kinderen een dag om nooit meer te vergeten", klinkt de moni enthousiast. De animatorendate vindt zaterdag vanaf 16 uur plaats in De Mastbloem in Kruishoutem. (DCRB)