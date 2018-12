Gemeente zoekt dansleraar voor tiendelige cursus voor kinderen in De Griffel Ronny De Coster

10 december 2018

14u35 1 Zingem Het gemeentebestuur van Zingem is op zoek naar een dansleraar die jonge kinderen dansjes op hedendaagse muziek kan aanleren.

De tijdelijke dansleraar of -lerares wordt ingezet voor een tiendelige lessenreeks, die vanaf 12 januari loopt op zaterdagvoormiddag. Om 9.30 uur starten kinderen van het eerste tot derde leerjaar voor een uurtje dans en om 10.30 uur volgen de leerlingen van het vierde leerjaar tot het tweede middelbaar.

De danscursus vindt plaats in De Griffel in Ouwegem.

Meer info is te verkrijgen op het telefoonnummer 09/389.01.30 van de gemeentelijke sportdienst of via mail naar sport@zingem.be.