Gemeente serveert voortaan fairtrade VERENIGINGEN WORDEN AANGEMOEDIGD OM VOORBEELD TE VOLGEN RONNY DE COSTER

02u42 0 Zingem Het gemeentebestuur van Zingem serveert op de nieuwjaarsreceptie zondag in De Griffel fairtradewijn en -fruitsap en doet dat voortaan op al zijn recepties en evenementen. Ook verenigingen die De Griffel gebruiken, worden aangespoord om 'eerlijke producten' te verkopen.

In het kader van haar duurzaamheidsbeleid keurde de Zingemse gemeenteraad onlangs een resolutie goed waarmee zij het engagement aanging om in het gemeentehuis voortaan enkel nog fairtradekoffie te serveren aan haar medewerkers. Ook voor recepties zou overgeschakeld worden op fairtradefruitsap. "Het overschakelen op minstens twee fairtradeproducten is een voorwaarde om het label van FairTradeGemeente te behalen. Maar we gaan nog een stap verder dan wat minimaal wordt verwacht: op evenementen die de gemeente organiseert, zal enkel nog fairtradewijn worden geschonken. Een eerste gelegenheid waarop dit zal gebeuren, is de nieuwjaarsreceptie nu zondag 7 januari", kondigt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Kathelijne Van Betsbrugge (Samen) aan. "De witte en rode wijn 'Kleine Rust' die we zondag serveren, zijn afkomstig van het bekende Zuid-Afrikaanse wijngebied Stellenbosch, meer bepaald de Stellenrust Estate", licht de schepen toe.





Verenigingen

Ook Zingemse verenigingen die gebruik maken van het gemeenschapscentrum De Griffel zullen binnenkort enkel nog fairtradekoffie en -fruitsap mogen serveren. "Wat de wijn betreft, zullen de gebruikers de keuze krijgen tussen de 'gewone' Franse wijn (Moulin Berger) en de fairtradewijn. Het gemeentebestuur laat de keuze bewust over aan de gebruiker. "Het is aan de vereniging om te bepalen of ze wijnboeren in het Zuiden wil steunen, ook wetende dat die hier een eerlijke vergoeding voor kreeg. Maar aan zij die hier niet voor kiezen, laten we graag weten dat ook de 'gewone' wijn door de wijnleverancier aan een juiste prijs rechtstreeks aangekocht wordt bij de Franse wijnboer", vertelt Van Betsbrugge.