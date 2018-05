Gemeente helpt bij belastingaangifte 04 mei 2018

Het gemeentebestuur van Zingem organiseert samen met de FOD Financiën twee zitdagen voor het invullen van de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017). Ze vinden plaats in het gemeentehuis op de dinsdagen 22 en 29 mei, telkens van 13u tot 17 uur. Let wel: je kan er enkel terecht op afspraak! De plaatsen zijn beperkt. Reserveren kan via het nummer 09/389.01.00. (DCRB)