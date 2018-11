Gedaan met ‘hoekje afsnijden’ aan kruispunt De Vogelzang: gemeentebestuur van Zingem weert sluipverkeer uit zijstraten van N60 in Ouwegem Snelheidslimiet van 50 kilometer per uur en alleen nog plaatselijk verkeer in Hooghuisgaverstraat, Huisgaverstraat en Den Bos Ronny De Coster

14 november 2018

21u47 0 Zingem De gemeente Zingem neemt maatregelen om sluipverkeer te weren uit de Hooghuisgaverstraat, Huisgaverstraat en Den Bos in Ouwegem. Het aantal chauffeurs dat via die straten het drukke kruispunt De Vogelzang omzeilt, was de voorbije maanden spectaculair gestegen. “Gps-toestellen werken dit in de hand. Daarom laten we alleen nog plaatselijk verkeer toe en brengen we de snelheidslimiet op 50 kilometer per uur”, kondigt burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen) aan. De maatregelen komen er na overleg met bewoners van de betrokken straten.

Verkeer dat vanop de Deinse Baan ‘de hoek afsnijdt’ naar de N60 richting Oudenaarde baart de gemeente al langer zorgen. In september 2017 had de technische dienst van de gemeente metingen gedaan, waaruit bleek dat in de ochtendspits zestig en in de avondspits negentig auto’s per uur door de Hooghuisgaverstraat, Huisgaverstraat en Den Bos reden richting N60. Daarop besloten het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen deze zomer om de zuidelijke doorsteek van Den Bos richting N60 af te sluiten en ook geen verkeer meer te laten oversteken langs de doorsteek door de middenberm van de N60.

Situatie nog verergerd

“Het heeft de situatie niet verbeterd. Integendeel: het sluipverkeer is zelfs nog toegenomen”, zucht burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen) na nieuwe metingen en overleg met bewoners. “De sluiting van de middenberm heeft wel een lichte verbetering gebracht in die zin dat er ’s ochtends minder auto’s vanuit Oudenaarde de hoek afsnijden richting Deinze. Maar het sluipverkeer vanuit Deinze richting N60 is spectaculair toegenomen: uit tellingen is gebleken dat er nu zelfs 150 auto’s per uur door de Hooghuisgaverstraat, Huisgaverstraat en Den Bos rijden richting N60.”

Automobilisten die hun gps volgen, worden zelfs aangemoedigd die sluipwegen te volgen. Het gevolg is dat er niet alleen te veel verkeer in die zijstraten komt, maar ook dat heel wat gehaaste chauffeurs veel te snel rijden. Kathleen Hutsebaut, burgemeester van Zingem

De oorzaak daarvan is volgens haar niet te zoeken aan De Bos, maar op de Deinse Baan: daar staan aan kruispunt De Vogelzang de jongste maanden elke dag ellenlange files vanuit de richting Deinze. “Dat komt onder andere doordat de weg van Deinze naar Kruishoutem onderbroken is en al dat verkeer nu op de Deinse Baan naar de N60 komt. Ook de wegomlegging door de heraanleg van de doorsteek in Ouwegem leidt het verkeer naar de Deinse Baan. Het gevolg is dat nu nog meer chauffeurs de hoek afsnijden naar de N60 om niet te hoeven aanschuiven aan De Vogelzang. Zelfs verkeer dat niet naar Oudenaarde, maar richting Gavere of Gent moet, kiest een omweg omdat die nog sneller blijkt te zijn. Automobilisten die hun gps volgen, worden zelfs aangemoedigd om die sluipwegen te volgen. Het gevolg is dat er niet alleen te veel verkeer in die zijstraten komt, maar ook dat heel wat gehaaste chauffeurs daar te snel rijden. Bij een recente snelheidsmeting is een auto betrapt die 111 kilometer per uur reed”, weet Hutsebaut.

Snelheid omlaag en alleen nog plaatselijk verkeer

Het schepencollege van Zingem heeft vandaag besloten meteen maatregelen te nemen. “Er komt een verbod op doorgaand verkeer in de Hooghuisgaverstraat, Huisgaverstraat en Den Bos. Alleen plaatselijk verkeer is voortaan nog gewenst. En we brengen de snelheidslimiet terug van 70 naar 50 kilometer per uur. Zo zullen gps-toestellen die sluipwegen niet meer suggereren als snel alternatief om De Vogelzang te omzeilen. Wie er toch blijft doorrijden, zal op de bon gaan, want de politie zal hier de komende weken controleren”, waarschuwt de burgemeester.