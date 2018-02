Garagebox brandt volledig uit 26 februari 2018

02u46 0 Zingem De brandweer van Oudenaarde moest iets voor acht uur gisterenavond uitrukken voor een zware brand in een garagebox in de Kruishoutemsesteenweg in Zingem.

Het vuur in de losstaande garage was snel onder controle, maar de box is wel volledig vernield. In het dak van de garage zat nog asbest. Omdat er door de brand brokstukken terechtkwamen in vier omliggende tuinen, zal de gemeente morgen een deskundige aanstellen om de situatie verder te onderzoeken. De brandweer gaat ervan uit dat de brand accidenteel ontstond. Omdat het bluswater op de stoep en straat onmiddellijk bevroor, liet de brandweer nog strooizout brengen om de gladheid tegen te gaan.





(DCRB/LDO)