Fuifnummers met partybus van ene feestplek naar andere 02u51 0 Foto Ronny De Coster De organisatoren van het Driekoningenfeest tonen de affiche van hun evenement. Zingem Het Drijkeuningencomité organiseert dit weekend de vierde editie van het Zingemse driekoningenfeest. Voor het eerst kunnen zowel de verklede deelnemers als de toeschouwers zaterdag met een partybus pendelen tussen de verwarmde feesttent op het Kerkplein en de cafés. Vanavond doen de eerste fuifnummers al een 'parcoursverkenning'.

Het Zingemse driekoningenfeest valt dit jaar samen met de eigenlijke feestdag van de drie koningen Balthasar, Gaspar en Melchior. Dit is de dertiende dag na kerstnacht: op 6 januari. Vandaar de oude benaming 'Dertiendag'. Dat was reden genoeg voor de comitéleden om er een speciale editie van te maken. En dat doen ze ook, want het feestgedruis start uitzonderlijk vroeg dit jaar.





Partybus

Op zaterdagavond vanaf 18 uur vervoert een partybus de koninglopers en toeschouwers gratis tussen deelnemende cafés Sportpaleis en Yolo in Zingem, De Welkom in Ouwegem, Tonneke en de Vaderlader in Huise, de kantine van voetbalclub KSK Zingem en de feesttent op het Kerkplein, dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot Driekoningenplein. De partybus rijdt doorlopend tot middernacht.





Kinderfeest

Het driekoningenfeest start traditiegetrouw op vrijdag, waarbij feestvierders verkleed, gemaskerd of vermomd hun ronde doen in de Zingemse cafés. Zaterdag 6 januari vanaf 15 uur organiseert het comité voor de kinderen een kinderdriekoningenfeest met animatie, muziek en gratis popcorn. Ook de ouders en grootouders zijn welkom. Vanaf 18 uur kan iedereen meerijden met de partybus, waarbij dj Pinne zorgt voor feestmuziek. Om 22 uur start in de feesttent het driekoningenfeest met feestmuziek door dj Bob De Groot. Er is een gratis wedstrijd voor de origineelste koninglopers. Zij moeten ook langsgaan in alle deelnemende Zingemse cafés, omdat daar ook punten te verdienen zijn. Het volledige wedstrijdreglement staat op de officiële Facebookpagina van het Drijkeuningencomité. Omstreeks 1 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Het feestgedruis gaat door tot 5 uur in de ochtend, zo voorziet het organiserende comité. (DCRB)