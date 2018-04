Foutparkeren verboden... behalve voor politie 14 april 2018

In Zingem hebben sommige agenten nood aan een opfrissingscursus om de parkeerregels opnieuw onder de knie te krijgen, tenzij in de politiezone Vlaamse Ardennen andere wetten gelden. Langs de Nederzwalmsesteenweg parkeerde een agent zijn dienstwagen afgelopen week half op het fietspad en half op het voetpad om snel iets af te geven. We stuurden de foto naar de korpschef en vroegen om een woordje uitleg, maar kregen helaas geen reactie. Waarschijnlijk zal de agent nog wel op de vingers getikt worden als de politiechef dit artikel onder ogen krijgt. Althans dat mogen we toch hopen... (FEL)