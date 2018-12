Fotoclub De Korenbloem exposeert dit weekend geselecteerd werk van 15 leden Ronny De Coster

14 december 2018

23u37 3 Zingem In zaal Korenbloem in Zingem vond vrijdagavond de vernissage plaats van de intussen al 13de foto-expo van Fotoclub De Korenbloem.

“Deze tentoonstelling is het werk van vijftien leden van onze fotoclub. Alles samen hangen ongeveer negentig uitgekozen foto’s te kijk. Er is geen gezamenlijk thema: iedereen laat zien op welke tak van de fotografie hij of zij zich focust. Sommige deelnemers maken wel reeksen over eenzelfde onderwerp. Uiteindelijk krijg je als bezoeker een heel breed aanbod”, zegt Jean-Paul De Clercq, secretaris van de fotoclub.

De kleurrijke foto-expo is te bezoeken op zaterdag 15 december van 14 tot 20 uur en op zondag 16 december van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 22 uur. In de namiddag zijn er pannenkoeken te verkrijgen.

Meer info over de fotoclub is te vinden op de website www.fotoclub-dekorenbloem.be