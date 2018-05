Fluitjesfeesten krijgen reuzenstoet 25 mei 2018

02u56 0

De Zingemse deelgemeente Ouwegem maakt zich op voor de Fluitjesfeesten. Die krijgen dit jaar voor het eerst een grote reuzenstoet.





"Dertien reuzen uit Zottegem, Kruishoutem, Gavere, Boeregem en Zingem komen zondag naar ons dorp afgezakt", zegt peter Delahaeuye van de organiserende vereniging d' Ouwegemse Fluitjes.





De Fluitjesfeesten starten al vanavond met een schietstuiverwedsrijd in het café De Welkom. Zaterdag organiseert de Gezinsbond Ouwegem de inmiddels vermaarde trappistenloop. Die start om 17.30 uur aan De Griffel. Volwassen lopers betalen 12 euro en krijgen per afgelegde ronde een trappist. Kinderen tot 16 jaar schrijven voor 8 euro en lopen voor frisdrank. Voor wandelaars bedraagt de deelnameprijs 6 en 3 euro. Meer info op www.gezinsbondouwegem.be. Om 21 uur start aan De Welkom een kermisfuif.





Aperitieven, de voeten onder tafel steken voor het eetfestijn en genieten van optredens, dat is voor de zondag van de kermis. De Ouwegemsesteenweg wordt dan even de Ouwegemsespeelweg voor de kinderen. Na de reuzenstoet om 17 uur volgt de apotheose: de Fluitjesworp door Marc De Bel en Sofie Van Raefelghem. Er zijn 160 prijzen, waarvan 125 euro cash als hoofdprijs. Na de Fluitjesworp vindt nog een kermisfuif plaats. (DCRB)