Fietstocht voor kinderkankerfonds aan De Biest lokt 427 deelnemers 29 mei 2018

Inzet van '25 jaar Biestfeesten' was een fietstochtt ten voordele van het kinderkankerfonds. 's Voormiddags daagden 210 wielertoeristen op voor een tocht van 60 km en in de namiddag lokte de gezinstocht over 20 km 217 deelnemers. Zij konden achteraf nog genieten van enkele optredens. Nest Bauters en zijn team waren verheugd een flinke delegatie van de lokale wielertoeristenclubs Marolse Duwers, Lozer , Up-2Hill en Clauwaert (met de gebroeders Van Wijmelbeke) te kunnen begroeten. We zien hen bij hun terugkeer, geflankeerd door eierboer Hannes De Wandel.





(MAN)