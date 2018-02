Eetfestijn motorcrosser Colin De Poortere 07 februari 2018

02u54 0

Het zevende eetfestijn ten voordele van de 15-jarige motocrosser Colin De Poortere, georganiseerd door zijn vriendenkring, vindt plaats op zaterdag 17 februari. Komend seizoen treedt Colin aan als belofte 125 cc bij de BMB en VMCF-bonden. Het eetfestijn heeft plaats in de refter van de Vrije Basisschool, Molendamstraat 8 te Ouwegem van 18 uur tot 21 uur. Er is keuze tussen warme beenhesp met rauwe groenten en frietjes of balletjes in tomatensaus met rauwe groenten en frietjes . Volwassenen betalen 16 euro, kinderen 8 euro. Kaarten te bekomen ten huize van de piloot in de Beertegemstraat 41 te Ouwegem of telefonisch te reserveren via 0476/65.37.19.





(MAN)