Eerste laadpaal voor elektrische auto's aan gemeentehuis 14 maart 2018

02u48 0

Aan het gemeentelijk administratief centrum is de eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens in Zingem in gebruik genomen. Ze staat aan de kant van de Tuinwijk. "Er moet in elke deelgemeente zo'n laadpaal komen", zegt de Zingeme schepen Kathelijne Van Betsbrugge (Samen).





De laadpaal beschikt over twee laadpunten, waardoor tegelijk twee elektrische wagens kunnen opladen. Het gaat om een semi-snellader. De laadpaal is in samenwerking met Eandis geplaatst door Allego, die ook instaat voor de exploitatie en het onderhoud van de installatie.





0,31 euro per kWh

Allego werkt samen met 'plugsurfing'. De kostprijs voor opladen bedraagt 0,31 euro per kWh. Ook laadkaarten en apps van andere providers zijn voor de laadpaal bruikbaar.





Netbeheerders Eandis en Infrax plaatsen dit jaar de eerste 750 van in totaal 2.500 nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wagens in Vlaanderen. In elke gemeente komt dit jaar al minstens één laadpaal te staan.





"Op basis van analyses, onafhankelijke studies en ervaring uit het buitenland werden de beste locaties uitgekozen om de nieuwe laadpunten in te planten bij carpoolparkings, kantoorgebouwen, handelscentra, mobiliteitsknopen en plaatsen voor vrijetijdsbesteding', zegt Frank Vanbrabant, CEO van Infrax. (DCRB)