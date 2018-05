Eerste fietsstraat in regio bijna klaar 04 mei 2018

02u48 0 Zingem De heraanleg van de Strijpstraat, de smalle maar drukke verbindingsweg tussen de Nederzwalmsesteenweg en het Kerkplein in Zingem is zo goed als klaar. De aannemer is gisteren gestart met de aanleg van kleiklinkers op het pleintje dat de aansluiting vormt van de Strijpstraat met de Schoolstraat.

Volgens de gemeente moet de centrumstraat midden mei helemaal afgewerkt zijn. Aansluitend moet de aannemer op privaat terrein wel nog de afvoer van vuil en proper afvalwater scheiden.





De komende veertien dagen is doorgaand verkeer in de Strijpstraat nog niet mogelijk.





De Strijpstraat wordt de eerste zogenaamde 'fietsstraat' in de regio. Dat betekent dat fietsers er voorrang hebben op het andere verkeer. Auto's mogen hen zelfs niet inhalen: de fietsers bepalen het tempo waaraan er in de straat wordt gereden. Sowieso zal dat minder dan 30 kilometer per uur zijn, want de Strijpstraat wordt zone 30.





Om de snelheid te verlagen, legt de aannemer ter hoogte van het pleintje een asverschuiving aan.





Het wegdek is aangelegd in rode klinkers, wat samen met duidelijke verkeersborden het speciale karakter van de fietsstraat moet benadrukken. Aan de rechtse kant van de straat ligt een trottoir dat overal minstens 1,20 meter breed is. Aan de overkant is er geen voetpad. De straat helt vanaan de gevels af naar het midden, waar een greppel het water afvoert.





Het vernieuwen van de Strijpstraat en haar riolering zal ruim een half miljoen euro hebben gekost.





