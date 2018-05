Een snelle kus en knuffel, en dan weer weg 30 mei 2018

02u45 1 Zingem Mama's en papa's kunnen voortaan vlotter afscheid nemen van hun kroost aan basisschool De Zonnewijzer, waar een nieuwe kus- en knuffelzone in gebruik werd genomen.

"We vragen ouders en grootouders vaak om het afscheid van de kleutertjes zo kort mogelijk te houden", vertelt directeur Jacques Dhondt. "Maar dat lukt blijkbaar niet bij iedereen, met als resultaat dat de kans op traantjes bij de allerkleinsten groter wordt. Daarom hebben we nu een zone afgebakend en groen geschilderd. Die zet iedereen er toe aan om 'flink' te zijn bij het afscheid. Het is een zachte, maar duidelijke overgang." (DCRB)