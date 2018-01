Eén op vier te snel op Kruishoutemsesteenweg 02u43 0

Eén op de vier bestuurders rijdt te snel op de Kruishoutemsesteenweg in Zingem.





Dat blijkt uit de snelheidscontroles die de politie er deze maand uitvoerde. "Te snel rijden blijft nog één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen", zegt korpschef Joost Duhamel van de politiezone Vlaamse Ardennen. "Om bij te dragen aan het verlagen van het aantal verkeersslachtoffers, voeren we op regelmatige basis snelheidscontroles uit. Een aantal bestuurders hebben duidelijk hun gaspedaal te hard ingedrukt. Op de Kruishoutemsesteenweg reed maar liefst 24,67 procent van de bestuurders te snel." Op de Nederzwalmsesteenweg was dat 22,45 procent en op de Ouwegemsesteenweg 13,32 procent. (TVR)