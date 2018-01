Eddy is kampioen bij vissersclub 'Recht Voor Allen' 23 januari 2018

In lokaal Sportpaleis, bij Eric Ronsse, aan het Kerkplein 6 was er het jaarlijkse clubfeest van de koninklijke vissersclub 'Recht voor Allen'. De meest verdienstelijke leden werden gehuldigd.





Het bestuur bestaat uit voorzitter André De Groote, ondervoorzitter Mario Vergucht en secretaris Hans Declercq. Clubkampioen werd Eddy De Meester, terwijl het koningsschap op naam komt te staan van Hans De Clercq. Hij krijgt Guy Declercq als prins aan zijn zijde. Erwin Dhont is de nieuwe kampioen bij de veteranen.





(MAN)