Dronken chauffeur krijgt maand rijverbod

De 32-jarige I.M. uit Zingem kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 800 euro opgelegd nadat hij dronken achter het stuur werd betrapt. De man had 1,88 promille alcohol in zijn bloed en vertoonde volgens de verbalisanten duidelijke tekenen van dronkenschap. "Ik besef dat ik in de fout ben geweest", richtte de Zingemnaar zich tot de politierechter. "Ik heb mensen in gevaar gebracht door onder invloed te rijden. Dat kan niet door de beugel." Naast de geldboete kreeg hij ook een maand rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)