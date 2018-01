Driekoningenfeest met incognito burgemeesters 02u53 12 Ronny De Coster 'Let there be light' gaat met de prijs voor 'Beste Act' naar huis. Zingem De derde editie van het Driekoningenfeest overtrof qua belangstelling duidelijk de vorige twee.

Nadat 's middags meer dan tweehonderd kinderen hadden deelgenomen aan het verklede feest in de namiddag, schreven ruim honderd groepen zich in voor het Driekoningenfeest 's avonds. De partybus, die voor het eerst werd ingezet om de fuifnummers van de ene feestlocatie naar de andere te brengen, kende een groot succes.





Ronny De Coster Burgemeester Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut.

Niet herkend

Tussen de honderden feestneuzen ontdekten we een opmerkelijk duo: de Zingemse burgemeester Kathleen Hutsebaut en haar Kruishoutemse collega Joop Verzele, die zich wel héél goed hadden vermomd. "We zijn al de hele avond op stap en zo goed als niemand heeft ons herkend", vertelde Hutsebaut.





De prijs voor de beste act hebben de burgemeesters evenwel niet gewonnnen: die ging naar damesgroep 'Let there be light'.





