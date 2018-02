Dirk Otte 20 jaar in de provincieraad 02 februari 2018

02u42 0 Zingem Liberaal politicus Dirk Otte is in de provincieraad gehuldigd, omdat hij precies twintig jaar provincieraadslid is.

De Zingemnaar is ook voorzitter van de eerste Commissie Grondgebonden Materies. Otte is al meer dan 35 jaar actief in de politiek.





"Mijn leuze is: altijd positief vooruitkijken", zegt Otte.





Lijsttrekker

Dirk Otte wordt ook genoemd als de kopman van het kartel dat zijn partij Open Vld en N-VA vormen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Al wil niemand dat lijsttrekkerschap al officieel bevestigen.





(DCRB)