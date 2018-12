Dertig standhouders op “Bewust Omgaan Markt” in De Griffel Ronny De Coster

13 december 2018

07u44 0 Zingem In zaal De Griffel in Ouwegem vindt zaterdag de “Bewust Omgaan Markt” plaats. “Deze markt is uniek, omdat we werken met standhouders die enkel lokale, biologische, fairtrade, gerecycleerde en upcycling producten verkopen”, zegt An Balcaen van het organiserende Wereldfront.

Aan de ‘Bewust Omgaan Markt’ nemen dertig standhouders deel. Ze presenteren onder meer duurzame meubelen, biologisch gekweekt fruit, handgemaakte geschenkartikelen, kledij en zelfs elektrische laadpalen.

“Onze markt is een uitstekende gelegenheid voor wie op zoek is naar biologische of lokale producten, duurzame ideeën of gewoon een gezellige namiddag wil beleven”, zegt An Balcaen.

De ‘Bewust Omgaan Markt’ vindt plaats op zaterdag 15 december van 14 tot 19 uur in de Griffel te Ouwegem.

Let wel: omwille van wegwerkzaamheden in het dorpscentrum van Ouwegem is een lokale wegomleiding te volgen.