De Knokkers wint Bassie's penaltycup 17 juli 2018

02u31 0

32 ploegen traden aan in Bassie's Penaltycup, georganiseerd door de vernieuwde Bassievrienden. In de finale stonden De Vikings uit Oudenaarde en De Knokkers uit Sint-Blasius-Boekel tegenover elkaar. Na 4 ronden van 5 strafschoppen stond de stand 12-7 voor het Boekelse team, zodat zij de wisselbeker mee naar huis mochten nemen en de hoofdprijs van 250 euro in de wacht sleepten. Zij die vorig jaar bij de laatsten waren geëindigd en nu voor de fun deelnamen, haalden het met Marco De Vriese, Jarne Verbanck,Thomas De Groote, Niels De Gusseme, Glenn Rooselaer, Jasper Meulenijzer en Dries De Smet.





(MAN)