De Buddies pakken na 27 jaar eerste kampioenentitel in kerncompetitie 23 mei 2018

Na de zege tegen 4 Fun De Pinte was het feestvieren geblazen voor minivoetbalclub De Buddies in de Asperse sporthal. 27 jaar reeds speelt de club al in de kerncompetitie Asper en nu werd ze voor het eerst kampioen. Voorzitter Kristof Van Meerhaeghe en secretaris Mario Van Daele slaagden er in de titel te veroveren met de spelers Jeffrey Bradt, Dieter Dejans, Olivier Vermeulen, Kenneth Dhont, Francis Pypaert, Gianni De Temmerman, Pieter Denijs, Wesley De Poorter, Kevin Balcaen, Dieter Polfliet, Kevin Roelands en Kenneth Dekens.











